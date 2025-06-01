Yalova'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1350 Paket Ele Geçirildi

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde, Ro-Ro Gümrük Limanı'ndan bir TIR'da yapılan aramada bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR şoförü Z.B., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde bulunan Ro-Ro Gümrük Limanı'ndan kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Z.B.'nin kullandığı TIR, liman girişinde durdurularak arama yapıldı. TIR'ın dorsesinin alt kısmına gizlenmiş halde bin 350 paket, farklı markalarda kaçak sigara ele geçirilirken, Z.B. gözaltına alındı.