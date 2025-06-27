Yalova'da Gümrük Kaçağı Ürün Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı
Yalova Emniyet Müdürlüğü, teknik takip sonucunda gümrük kaçağı ürünlere yönelik düzenlediği operasyonda 5 zanlıyı yakaladı. Operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve diğer ürünler ele geçirildi.
Yalova'da gümrük kaçağı ürün operasyonunda 5 zanlı yakalandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 1146 paket gümrük kaçağı sigara, 11 paket elektronik sigara, 56 cinsel içerikli ürün, 25 gümrük kaçağı termos ve 79 bin 520 adet dondurulmuş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Ç.D, M.A.N, M.E.Y, M.Y. ve S.Ş. hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Onur Erdik - Güncel