Yalova'da Dilenci Operasyonu: 45 Bin Lira Ele Geçirildi
Yalova'da zabıta ekipleri, dilencilik yapan bir kişiyle ilgili denetim gerçekleştirdi. Yakalanan dilencinin üzerinde 45 bin lira bulundu ve bu paraya el konuldu.
Yalova'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinde 45 bin lira bulundu.
Merkez İsmetpaşa Mahallesi Elmalık kara yolu üzerinde gerçekleştirilen zabıta denetiminde bir kişinin dilencilik yaptığı tespit edildi.
Yakalanan dilenci, ekiplerce belediye hizmet binasına götürüldü.
Dilencinin üzerinden 45 bin lira çıktı.
Paraya el konulurken şahıs hakkında ilgili yasal işlemler başlatıldı.
Kaynak: AA / Onur Erdik - Güncel