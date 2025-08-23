Yalova'da Dilenci'nin Üzerinden 45 Bin Lira Çıktı

YALOVA'da zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaptığı tespit edilen ve üzerinden 45 bin lira çıkan kişi hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı.

İsmet Paşa Mahallesi Elmalık yolu civarında denetimlerini gerçekleştiren zabıta ekipleri, dilencilik yaptığı tespit edilen kişiyi takibe aldı. Ekiplerin, dilenirken yakaladığı dilencinin üst aramasında ise 45 bin lira ele geçirildi. Dilenci hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem başlattı.