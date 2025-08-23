Yalova'da Dilenci'nin Üzerinden 45 Bin Lira Çıktı

Yalova'da Dilenci'nin Üzerinden 45 Bin Lira Çıktı
Yalova'da zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişi hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı. Üst aramasında 45 bin lira bulunan dilenci, zabıta tarafından yakalandı.

İsmet Paşa Mahallesi Elmalık yolu civarında denetimlerini gerçekleştiren zabıta ekipleri, dilencilik yaptığı tespit edilen kişiyi takibe aldı. Ekiplerin, dilenirken yakaladığı dilencinin üst aramasında ise 45 bin lira ele geçirildi. Dilenci hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem başlattı.

