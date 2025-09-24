Yalova'da 38'inci Ahilik Haftası Kutlandı

YALOVA'da 38'inci Ahilik Haftası, yürüyüş, sergi ve Şed Kuşanma Töreni ile kutlandı.

Yalova Esnaflar ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (YESOB) düzenlediği, 23-29 Eylül tarihleri arasında kutlanan 38'inci Ahilik Haftası'nın açılış programı, Ahilik Yürüyüşüyle başladı. Programa Yalova Valisi Hülya Kaya, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Esnaflar ve Sanatkarlar Odaları Birliği (YESOB) Başkanı Mustafa Bozkurt, Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı İbrahim Çam, Ticaret İl Müdürü Alpaslan Tunalı, il müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Atatürk İlkokulu önünden başlayan yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Burada düzenlenen törende Yalova Valisi Hülya Kaya, ilk olarak protokol üyeleriyle meslek okullarının kurduğu stantları, ardından da alanda kurulan 'Ahilik' konulu fotoğraf sergisini gezdi. Program, demir dövülmesi geleneğiyle devam ederken, Yılın Ahisi seçilen Hayal Güçlü için Şed Kuşanma Töreni gerçekleştirildi. Etkinlik ahilik berat belgelerinin takdimiyle sona erdi.

'TİCARET HAYATIMIZDAKİ DEĞERLERİ GELECEK NESİLLERE AKTARMAK VAZİFEMİZ'

Ticaret hayatındaki değerleri gelecek nesillere aktarmanın önemine değinerek, Ahilik Haftası'nın geleneğini yaşatmak için bir arada olduklarını belirten Yalova Valisi Hülya Kaya, Bugün burada köklü tarihimizin ve kültürümüzün en önemli unsurlarından biri olan Ahilik Haftası'nı, geleneğini yaşatmak ve onun değerlerini hatırlatmak üzere bir aradayız. Ahilik sadece bir esnaf teşkilatı değil, aynı zamanda dürüstlük, dayanışma ve kardeşliğin de timsali olan bir hayat felsefesidir. Dolayısıyla Anadolu'nun kapılarının bize açıldığı günden bugüne kadar, aslında bu gelenek üzerine inşa ettiğimiz şehirlerimiz, esnaf teşkilatımız ve bir yaşayış biçimimiz var. Bugün sanayicimiz, fabrikalarda esnafımız, çarşılarda girişimcilerimiz Teknokent merkezlerinde üretim yapıyorsa, aslında bu birikimin temeli Ahiliğe dayanmaktadır. Bugün ticaret hayatımızdaki bu değerleri gelecek nesillere de aktarmak bizlerin en büyük vazifesidir" dedi.

'AHİLİK SADECE BİR MESLEK TEŞKİLATI DEĞİL'

Ahiliğin sadece bir meslek teşkilatı olmadığını hatırlatan Yalova Esnaflar ve Sanatkarlar Odaları Birliği (YESOB) Başkanı Mustafa Bozkurt, "Ahilik geleneğimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ahilik sadece bir meslek teşkilatı değil, aynı zamanda dürüstlüğün, kardeşliğin, dayanışmanın, helal kazancın ve adaletin simgesidir. Ahilik geleceğe, esnafa, sanatkarlara sadece işini en güzel şekilde yapmayı değil, aynı zamanda güzel ahlaklı, adaletli, yardımsever, alçak gönüllü bir insan olmayı da öğretmiştir" diye konuştu.