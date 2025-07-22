Yalova Belediyesi'ne Kentsel Atık Su Deşarjı Nedeniyle 1,3 Milyon TL Ceza

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova Belediyesi'nin yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarjı yapması sonucu 1 milyon 337 bin 354 TL ceza uyguladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü ekipleri, yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarj ettiği belirlenen Yalova Belediyesi'ne 1 milyon 337 bin 354 TL ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Yalova Belediyesi'ne ait yağmur suyu deşarj hattından numune aldı. Yapılan incelemede kentsel atık suyun arıtılmadan bu hat üzerinden denize deşarj edildiği belirlendi. Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi alanındaki deniz kirliliği ile ilgili Yalova Belediyesi'ne ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 337 bin 354 TL ceza uygulandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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