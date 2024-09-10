Yalıhüyük'te çiftçilere hibeli ekipman verildi

Yalıhüyük'te düzenlenen törenle üç çiftçiye hibeli ekipman verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesiyle sürdürebilir tarımı destekliyor.

Proje kapsamında düzenlenen törenle iki çiftçiye hibeli karavan, bir çiftçiye de ekim makinesi verildi.

Törene, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, davetliler ve çiftçiler katıldı.