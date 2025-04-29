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Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Turizmde Büyük Artış

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Turizmde Büyük Artış
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Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 9,08 artışla 44,63 milyon turist ağırladı. Turizm harcamaları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,58 artarak 49,25 milyar yuana ulaştı. Yerel yetkililer, kültür ve turizm sektörünü desteklemek için çeşitli teşvikler ve etkinlikler düzenliyor.

URUMQİ, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,08 artışla toplam 44,63 milyon turist ağırladı.

Bölge kültür ve turizm departmanının pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre söz konusu dönemde her seviyedeki yerel kültür ve turizm yetkilileri, kültür sektörünü ve turizm pazarını canlandırmak amacıyla çok sayıda girişim başlattı. Turistlerin yaptığı harcamalar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,58 artış göstererek 49,25 milyar yuana (yaklaşık 6,84 milyar ABD doları) ulaştı.

Yılın birinci çeyreğinde düzenlenen 21.600'den fazla halka açık kültürel etkinlikten 8,24 milyonu aşkın kişi faydalandı. Mart ayında düzenlenen 2025 Xinjiang Kültür Turizmi Ticaret Fuarı ve 6. Xinjiang Bahar Turizmi Fuarı 2.000'den fazla katılımcı ve 45.000'in üzerinde ziyaretçiyi kendine çekti. Ayrıca fuarlar sırasında 3,65 milyar yuan tutarında sözleşmeler imzalandı.

Mayıs ayında da Xinjiang genelinde 200'den fazla kültür ve turizm etkinliği düzenlenecek. Bölge kültür ve turizm departmanı yetkilisi Zhang Ruihua, tüketimi daha da canlandırmak ve pazar canlılığını artırmak amacıyla indirimli veya ücretsiz giriş biletleri ile yemek ve konaklamaya yönelik özel teklifler gibi yaklaşık 300 teşvik politikasının hayata geçirileceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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