Çin'in Xinjiang Bölgesinin Dış Ticaret Hacmi Ocak-kasım Döneminde 65 Milyar Dolara Ulaştı

URUMQİ, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin dış ticaret hacmi, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artış kaydetti. 459,2 milyar yuan (yaklaşık 65,1 milyar ABD doları) seviyesine ulaşan dış ticaret hacmi, geçen yılın toplamını aştı.

Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre yılın ilk 11 ayında, bölgenin Kuşak ve Yol ortak ülkeleriyle ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artış göstererek, Xinjiang'ın toplam dış ticaret hacminin değerinin yüzde 87,7'sini oluşturdu. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Afrika, Batı Asya, Ortadoğu ve Latin Amerika ile ticaret olağanüstü bir büyüme kaydetti.

Söz konusu dönemde Xinjiang'da fiili ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunan dış ticaret şirketi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,4 artışla 4.215'e yükseldi.

Coğrafi konumu, kaynakları ve politikalarındaki avantajlarını en iyi şekilde değerlendiren Xinjiang, Avrasya kıtası boyunca altın bir kanal ve batıya açılan bir kapı oluşturmayı hedefliyor.

Urumqi Gümrük İdaresi Müdür Yardımcısı Li Qinghua, Xinjiang'ın dış ticaret potansiyelini daha da artıracağını ve daha dayanıklı ve kalite odaklı bir büyümeyi teşvik edeceğini söyledi.