Çin'in Xinjiang Bölgesinde Su Koruma Projelerinin İnşasına 5,6 Milyar Dolar Yatırım Yapıldı

Çin'in Xinjiang Bölgesinde Su Koruma Projelerinin İnşasına 5,6 Milyar Dolar Yatırım Yapıldı
Güncelleme:
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde su koruma projelerine bu yıl 40,03 milyar yuan yatırım yapıldı. Bölge, yıllık yatırım hedefini aştı. Projeler arasında sel kontrolü ve içme suyu temini de yer alıyor.

URUMQİ, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde su koruma projelerinin inşasına hız verilirken, bu yılın başından bu yana toplam 40 milyar yuan (yaklaşık 5,67 milyar ABD doları) tutarında yatırım gerçekleştirildi.

Bölge yönetiminden çarşamba günü yapılan açıklamada Xinjiang'ın yıllık yatırım hedefini aştığı belirtilerek su koruma projelerine 40,03 milyar yuan yatırım yapıldığı bildirildi.

Xinjiang Su Kaynakları Dairesi Başkan Yardımcısı Jiao Quanxi, Dashixia Su Koruma Projesi'nin 20 Eylül'de su toplamaya başladığını, Yulongkashi ve diğer büyük projelerde ise önemli aşamaların tamamlandığını söyledi.

Jiao, sel kontrolü, kırsal bölgelerde içme suyu temini ve nehir havzalarının ekolojik yönetimi projelerinde de istikrarlı ilerleme kaydedildiğini belirtti.

