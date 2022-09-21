Xi, Silahlı Kuvvetleri Reform Yoluyla Güçlendirmek İçin Yeni Ufukların Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ulusal savunma ve silahlı kuvvetler reformunda edinilen başarılı deneyimlerin daha iyi kullanılması ve silahlı kuvvetleri reform yoluyla güçlendirme yolunda yeni ufuklar açılması için çaba sarf edilmesinin önemini vurguladı.

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ulusal savunma ve silahlı kuvvetler reformunda edinilen başarılı deneyimlerin daha iyi kullanılması ve silahlı kuvvetleri reform yoluyla güçlendirme yolunda yeni ufuklar açılması için çaba sarf edilmesinin önemini vurguladı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, bu açıklamasını, Çarşamba günü Beijing'de düzenlenen ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerde reform konulu bir seminerde yaptı. Xi, ÇKP Merkez Komitesi ve Merkez Askeri Komisyonu'nun, ÇKP'nin 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana eşi görülmemiş kararlılık ve çabayla silahlı kuvvetleri güçlendirme stratejisini tam olarak uyguladığını belirtti.

Ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerin gelişiminde uzun zamandır devam eden sistemsel engellerin, yapısal uyuşmazlıkların ve politik meselelerin çözüldüğünü belirten Xi, ulusal savunma ve silahlı kuvvetler reformunun derinleştirilmesinde tarihi başarılar elde edildiğini sözlerine ekledi. Xi, yeni durum ve görevlerin anlaşılıp savaşa hazır olunmasına odaklanılarak, geçmiş reformlardaki başarılı deneyimlerin ciddi şekilde kavranmasını ve uygulanmasını istedi. Cumhurbaşkanı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 100. yıl hedefine ulaşmak için güçlü bir ivme sağlamak amacıyla, reform görevlerini yerine getirme ve gelecekteki reform planlarını güçlendirme amaçlı öncü ve yenilikçi çabalar gösterilmesi çağrısında bulundu.