Xi: ŞİÖ, Kuşak ve Yol ve Küresel İnisiyatiflerde Öncelikli Alan

BİŞKEK, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Shanghai İşbirliği Örgütü'nü, Kuşak ve Yol'un yüksek kaliteli ortak inşası ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin hayata geçirilmesinde öncelikli bir alan olarak gördüğünü belirtti.

Xi, salı günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi'nin 26. Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Xi, örgütün Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni hayata geçirmede önemli bir platform haline getirilmesine yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi ayrıca Çin'in, Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni uygulamak üzere tüm taraflarla işbirliği yapmaya istekli olduğunu ve Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni hayata geçirmek üzere örnek niteliğindeki işbirliğini sürdürmesini desteklediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua