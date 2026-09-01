Haberler

Xi: ŞİÖ, Kuşak ve Yol ve Küresel İnisiyatiflerde Öncelikli Alan

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ŞİÖ'yi Kuşak ve Yol'un yüksek kaliteli ortak inşası ve Küresel Kalkınma, Güvenlik ve Medeniyet İnisiyatifleri'nin hayata geçirilmesinde öncelikli alan ve önemli platform olarak gördüklerini belirtti.

BİŞKEK, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Shanghai İşbirliği Örgütü'nü, Kuşak ve Yol'un yüksek kaliteli ortak inşası ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin hayata geçirilmesinde öncelikli bir alan olarak gördüğünü belirtti.

Xi, salı günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi'nin 26. Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Xi, örgütün Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni hayata geçirmede önemli bir platform haline getirilmesine yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi ayrıca Çin'in, Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni uygulamak üzere tüm taraflarla işbirliği yapmaya istekli olduğunu ve Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni hayata geçirmek üzere örnek niteliğindeki işbirliğini sürdürmesini desteklediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
Adli yıl açılışı töreni başladı

Adli yıl açılışı töreni başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomenin peşini 2 yıldır bırakmıyor! Bu kez canlı yayında ortaya çıktı

Canlı yayında kabusu yaşadı! Takıntılı sapık 2 yıl sonra ensesinde
“Stok bitti” bahanesi artık pahalıya patlayacak! Cezası belli oldu

Mağazada bu cevabı duyarsanız kabul etmeyin! Artık cezası var
Taraftar yeni transferi bekliyordu! Karşılarına çıkan isim şoke etti

Aslan yeni transferi bekliyordu! Gelen isim taraftarı şoke etti

14 yaşındaki çocuk su şişesindeki tuz ruhunu içti; ölümden döndü

Su diye içti, ölümden döndü! Şişenin içinden bakın ne çıktı
Muhittin Böcek'le ilgili gündemi sarsan ifade: 'Keşke 16 yaşında olsan' diyordu

Fuhuş soruşturmasında Böcek'le ilgili olay ifade: Keşke 16 olsan
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan yeni adli yıl mesajları

TBB Başkanı Erinç Sağkan'dan yeni Adli Yıl mesajları
Gelenek kılıfında çete vahşeti: Ulwaluko ritüeli can almaya devam ediyor

10-12 yaşındaki çocukları kaçırıyorlar! Kurdukları düzen kan dondurdu