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Çin Cumhurbaşkanı Xi, 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nın Açılış Törenine Katılacak

Çin Cumhurbaşkanı Xi, 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nın Açılış Törenine Katılacak
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 17-20 Temmuz’da Şanghay’da düzenlenecek Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı’nın açılış törenine katılıp konuşma yapacak.

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 17-20 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Shanghai kentinde düzenlenecek Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'nın açılış törenine katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, Xi'nin törende konuşma yapacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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