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Xi Jinping, Küba'nın Egemenliğine Desteğini Açıkladı

Xi Jinping, Küba'nın Egemenliğine Desteğini Açıkladı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Küba'nın ulusal egemenliğini koruma kararlılığını desteklediğini belirtti. Moskova'da, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile bir araya gelen Xi, iki ülkenin işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

MOSKOVA, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Küba'nın ulusal egemenliğini korumasını ve dış müdahale ve ablukalara direnmesini kararlılıkla desteklediklerini söyledi.

Xi, Rusya'nın başkenti Moskova'da Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazandığı zaferin 80. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen kutlamalar sırasında cuma günü Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile bir araya geldi.

Küba'nın ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik çabalarını da desteklediklerini kaydeden Xi, iki tarafın Küresel Güney'in önemli üyeleri olarak BRICS ve Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Forumu gibi çerçevelerde koordinasyon ve işbirliğini artırması, ortaklaşa güç siyaseti ve tek taraflı zorbalığa karşı çıkması ve uluslararası eşitlik ve adaleti koruması gerektiğini belirtti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, Küba ile sarsılmaz dostluklarını daha da sağlamlaştırmaya, ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Küba topluluğu inşa etmeye ve sosyalist ülkeler arasındaki dayanışma ve işbirliğine ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki samimi karşılıklı yardımlaşmaya örnek teşkil etmeye istekli olduklarını sözlerine ekledi.

Diaz-Canel ise Çin'le yakın dost ve kardeş ülke olduklarını belirterek, Küba'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği güçlü desteği takdir ettiklerini söyledi.

Küba tarafının tek Çin ilkesine sıkı sıkıya riayet ettiğini belirten Diaz-Canel, ikili ilişkileri daha fazla geliştirmek üzere Çin'le karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmeye, dostane halklar arası etkileşimleri artırmaya, uluslararası ve bölgesel konularda koordinasyon ve işbirliğini teşvik etmeye ve ortak geleceğe sahip topluluk inşası çabalarını derinleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Diaz-Canel, Çin'in önerdiği üç önemli küresel inisiyatifi desteklediklerini ve ortaklaşa tek taraflılık ve korumacılığa karşı çıkmak ve uluslararası toplumun müşterek çıkarlarını korumak üzere Çin'le çalışmaya istekli olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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