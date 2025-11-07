Xi Jinping Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın İnşasında Yüksek Standartlar Vurguladı

SANYA, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın inşasında yüksek standartların benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi'ye perşembe günü Çin'in güneyindeki Hainan ada eyaletinin Sanya kentinde limanın inşasına ilişkin bir çalışma raporu sunuldu.