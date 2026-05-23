Çin Cumhurbaşkanı Xi, 82 Kişinin Hayatını Kaybettiği Maden Kazası Sonrası Tüm İmkanların Seferber Edilmesi Talimatı Verdi

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, cuma günü ülkenin kuzeyinde bulunan Shanxi eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlamasının ardından önemli talimatlar vererek, mahsur kalanların kurtarılması ve yaralıların tedavi edilmesi için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, kazanın ardından yürütülecek çalışmaların düzgün şekilde ele alınması ve olayın nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma yürütülerek sorumluların yasalar uyarınca hesap vermesinin sağlanması çağrısında bulundu.

Changzhi kentine bağlı Qinyuan ilçesindeki Liushenyu kömür madeninde cuma günü saat 19.29'da yer altında meydana gelen patlamada ağır can kaybı yaşandı.

Sahadaki Xinhua muhabirlerinin aktardığı bilgilere göre, kazada 82 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise halen madende mahsur bulunuyor.

Xi, ülke genelindeki tüm yetkililerin bu kazadan ders çıkarması, iş güvenliği konusunda yüksek düzeyde teyakkuz halinde olması ve büyük kazaların önlenmesi amacıyla olası risklerin tespit edilerek ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaları artırması gerektiğini vurguladı.

Çin'de yağış sezonunun başladığına dikkat çeken Xi, halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla acil durum hazırlıklarının güçlendirilmesi ve etkili sel kontrolü ile afet yardım önlemlerinin uygulanması çağrısında da bulundu.

Başbakan Li Qiang da kurtarma ve kaza soruşturma çalışmalarına yönelik bir talimat yayımladı. Li, ülke genelinde iş güvenliği denetimlerinin artırılmasını ve büyük kazaların önlenmesi amacıyla kritik sektörlerde kapsamlı güvenlik incelemeleri yapılmasını istedi.

Öte yandan, Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing'in başkanlığındaki bir ekibin, kurtarma çalışmaları ve kaza sonrası süreci denetlemek üzere bölgeye gittiği bildirildi.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı da patlamanın ardından kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla toplam 345 donanımlı personelden oluşan 6 ulusal maden acil durum kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Patlamayla ilgili şirket yetkililerinin yasalar uyarınca gözaltına alındığı da bildirildi.

Kaynak: Xinhua