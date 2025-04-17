Xi Jinping'den Çin-Kamboçya İşbirliği Vurgusu

PUNOM PEN, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Kamboçya'nın yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Kamboçya topluluğunun inşasında istikrarlı ve sürekli ilerleme kaydetmek üzere birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Xi'nin kaleme aldığı "Birlikte Çabalıyoruz, Birlikte Başarıyoruz: Yeni Dönemde Ortak Geleceğe Sahip İstikrarlı ve Sürdürülebilir Çin-Kamboçya Topluluğuna Doğru" başlıklı makale, Kamboçya'ya resmi ziyareti öncesinde perşembe günü yerel medya kuruluşları Khmer Times, Jian Hua Daily ve Fresh News'de yayımladı.

Xi, Çin ve Kamboçya'nın aralarındaki karşılıklı siyasi güveni bir üst seviyeye çıkarması ve daha yüksek kalitede karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletmesi gerektiğini ifade etti.

Xi, iki ülkenin Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Pentagonal Strateji (Kamboçya'nın beş öncelikli kalkınma planı) arasındaki sinerjiyi artırması ve Sanayi ve Teknoloji Koridoru ile Balık ve Pirinç Koridoru'nun gelişimini ileriye taşıması gerektiğini vurguladı.

Xi, iki tarafı da daha fazla güvenlik sağlamak, halklar arası etkileşimleri artırmak ve daha yüksek standartlarda stratejik koordinasyonu güçlendirmek üzere birlikte çalışmaya çağırdı.