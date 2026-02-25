Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin-Almanya İlişkilerinin Geliştirilmesine Yönelik Üç Öneride Bulundu

Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik iletişimin artırılması gerektiğini ve karşılıklı güvenin sağlanması için önerilerde bulundu.

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dünya ne kadar karmaşık ve iç içe geçmiş hale gelirse, Çin ve Almanya'nın da o oranda stratejik iletişimi artırması, karşılıklı stratejik güveni çoğaltması ve sürekli şekilde iki ülke arasındaki çok yönlü stratejik ortaklığın yeni gelişimini teşvik etmesi gerektiği söyledi.

Xi çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Çin Cumhurbaşkanı, uluslararası durumun an itibarıyla 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana görülen en kapsamlı dönüşümden geçmekte olduğunu belirtti.

Çin-Almanya ilişkilerinin daha fazla geliştirilmesine yönelik üç öneride bulunan Xi, bu kapsamda iki ülkenin, birbirini destekleyen güvenilir ortaklar olması, açıklık ve karşılıklı fayda özelliklerine sahip yenilikçi ortaklar olması ve karşılıklı anlayış ve dostluğu temel alan kültürel ortaklar olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
500

