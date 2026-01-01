Çin Cumhurbaşkanı Xi: Çin, Yeni Modernizasyon Serüveninde Kayda Değer İlerleme Kaydetti

BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 14. Beş Yıllık Plan'da yer alan ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik hedefleri gerçekleştirdiklerini ve yeni modernizasyon serüveninde kayda değer ilerlemeler kaydettikleri söyledi.

Çarşamba günü başkent Beijing'de 2026'ya yönelik dilek ve mesajlarını paylaşan Xi, 14. Beş Yıllık Plan'ın son yılı olan 2025'te Çin'in ekonomik güç, bilimsel ve teknolojik yetenekler, savunma kapasitesi ve bileşik ulusal güç bakımından yeni zirvelere ulaştığını belirtti.

2025 yılını unutulmaz anılarla dolu bir yıl olarak nitelendiren Xi yıl içerisinde Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutladıklarını ve Taiwan'ın Kurtuluş Günü'nü ilan ettiklerini hatırlattı.

Bütün bu çabaların büyük ulusal yeniden canlanma için muazzam bir itici güç teşkil ettiğine dikkat çeken Xi, inovasyon yoluyla yüksek kaliteli kalkınma sürecini canlandırma hedefiyle Çin'in en hızlı büyüyen inovasyon kapasitesine sahip ekonomilerden biri haline geldiğini vurguladı.

Xi, kültürel kalıntılar, müzeler ve somut olmayan kültürel mirasa olan ilgisi giderek artan Çin halkının, kaydedilen bu kültürel ilerlemeyle manevi dünyalarını zenginleştirdiğini ifade etti.

Xi, Çin kültürünün günümüzde daha da büyük bir ihtişamla parladığını belirtti.

Çin halkının daha iyi bir yaşam inşa etmek üzere el ele verip, bunun sonuçlarını beraberce paylaştığını kaydeden Xi, "Halkın hiçbir sorunu önemsiz değildir. Halkın refah bahçesindeki her yaprağı önemsiyor ve her dalına özen gösteriyoruz" dedi.

Xi, günlük hayatta her evin mutlulukla dolmasıyla, milletçe büyük bir aile olarak daha da güçleneceklerini vurguladı.