Xi: Çin'in Yüksek Kaliteli Kalkınması Brezilya'yla İşbirliğinde Daha Fazla Fırsat Sağlayacaktır

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in üst düzey dışa açılım yoluyla kaydettiği yüksek kaliteli kalkınmanın, Brezilya'yla daha fazla işbirliği fırsatları sağlayacağını söyledi.

Xi cuma günü Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Xi, 2024 yılında Lula ile birlikte, Çin-Brezilya ilişkilerinin daha adil bir dünya ve daha sürdürülebilir bir gezegen için ortak geleceğe sahip bir topluluk seviyesine yükseltildiğini duyurduklarını hatırlattı.

Geçtiğimiz yıl içinde ortak geleceğe sahip bir Çin-Brezilya topluluğunun inşasının güçlü bir ivme kazandığını ve iki ülkenin kalkınma stratejileri arasındaki uyumun daha da derinleştiğini kaydeden Xi, bunun Küresel Güney ülkeleri arasındaki birlik ve işbirliğine örnek teşkil ettiğini ifade etti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin'in 15. Beş Yıllık Plan döneminin başlangıcını temsil ettiğini kaydeden Xi, daha parlak bir geleceğe giden yolu açmak üzere farklı alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini kapsamlı şekilde derinleştirmek ve ikili ilişkilerin daha fazla gelişimine yönelik hamlede bulunmak üzere Brezilya'yla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, her ikisi de Küresel Güney'in önemli ülkeleri olan Çin ve Brezilya'nın küresel konjonktürdeki mevcut çalkantılara rağmen küresel barış ve istikrarın korunması ve küresel yönetişimin iyileştirilmesinde yapıcı güç olarak hareket ettiğini belirtti.

Xi iki ülkeye tarihin doğru tarafında kararlılıkla durma, iki ülkenin ve Küresel Güney'in ortak çıkarlarını savunma konusunda daha fazla çaba sergileme ve hem Birleşmiş Milletler'in merkezi rolünü hem de uluslararası eşitlik ve adaleti ortaklaşa koruma çağrısı yaptı.

Xi, Çin'in Latin Amerika ve Karayipler'deki ülkelerin her zaman iyi bir dostu ve ortağı olmaya ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Latin Amerika ve Karayipler topluluğunun inşasını birlikte ileriye taşımaya kararlı olduğunu kaydetti.