Xi Jinping, APEC Toplantısı İçin Güney Kore'de
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Gyeongju'da düzenlenen 32. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı'nın başkanlık devri törenine katıldı ve Shenzhen'in 2026'da APEC toplantısına ev sahipliği yapacağını duyurdu.
GYEONGJU, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Kore'nin Gyeongju kentinde düzenlenen 32. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı'nın APEC başkanlığı devir teslim töreninde Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile tokalaşıyor, 1 Kasım 2025.
Xi cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in Shenzhen kentinin Kasım 2026'da APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacağını söyledi. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel