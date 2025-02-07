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Xi Jinping, 9. Asya Kış Oyunları İçin Uluslararası Liderleri Ağırladı

Xi Jinping, 9. Asya Kış Oyunları İçin Uluslararası Liderleri Ağırladı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde düzenlenen 9. Asya Kış Oyunları'nın açılış töreni öncesinde uluslararası liderlere bir karşılama yemeği verdi. Yemeğin ardından konuklar, bölgenin somut olmayan kültürel mirasıyla ilgili bir sergi gezdi.

HARBİN, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan cuma günü Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin kentinde 9. Asya Kış Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere şehre gelen uluslararası liderlere bir karşılama yemeği düzenledi. Yemekten önce konuklar Heilongjiang'ın somut olmayan kültürel mirası üzerine bir sergiyi gezdiler.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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