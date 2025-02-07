Xi Jinping, 9. Asya Kış Oyunları İçin Uluslararası Liderleri Ağırladı

HARBİN, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan cuma günü Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin kentinde 9. Asya Kış Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere şehre gelen uluslararası liderlere bir karşılama yemeği düzenledi. Yemekten önce konuklar Heilongjiang'ın somut olmayan kültürel mirası üzerine bir sergiyi gezdiler.