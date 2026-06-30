Albüm: Çinli Tarım Teknolojisi Şirketi Xag, Robotik ve Yapay Zeka ile Tarım Sektörüne Yön Veriyor
2007'de Guangzhou'da kurulan tarım teknolojisi şirketi XAG, robotik, yapay zeka ve yeni enerji teknolojileriyle tarım sektöründe dönüşüme öncülük ediyor.
GUANGZHOU, 30 Haziran (Xinhua) -- 2007 yılında Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde kurulan tarım teknolojisi şirketi XAG, robotik, yapay zeka ve yeni enerji teknolojileriyle tarım sektöründeki dönüşüme katkıda bulunuyor.
Kaynak: Xinhua