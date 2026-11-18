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WUHAN, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Wuhan kentinde yer alan insansı robot inovasyon merkezi, 3.000 metrekareyi aşkın eğitim alanında sanayi, ticaret, ofis, ev ve laboratuvar ortamlarını kapsayan onlarca farklı eğitim senaryosu sunuyor.

Ortalama yaşı 20'nin biraz üzerinde olan 40 yapay zeka eğitmeninin görev yaptığı merkezde, günde 20.000'den fazla kullanılabilir veri üretiliyor.

Veriler, büyük yapay zeka modellerine aktarılmadan önce inceleniyor, temizleniyor ve etiketleniyor. Bu süreç, robotların görevleri otonom olarak yerine getirmeyi öğrenmesini sağlıyor.

Kentte halihazırda insansı robotik sektöründe faaliyet gösteren 140'tan fazla şirket bulunuyor.

Kaynak: Xinhua