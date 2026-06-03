WhiteBIT TR Başkanı Onur Turan'dan kripto vergisi çıkışı: Destekliyoruz

Küresel kripto ve finans dünyasını bir araya getiren İstanbul Blockchain Week 2026, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini aynı çatı altında topladı. Önde gelen şirketlerin ve yükselen projelerin kurucuları, yöneticileri ve sektör liderlerinin bilgi paylaşımında bulunduğu organizasyon, sektörün geleceğini de şekillendiriyor.

İstanbul Blockchain Week 2026, yerli ve yabancı sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla devam ederken, etkinlikte kripto para piyasalarının geleceği ve Türkiye'nin bu alandaki potansiyeli de masaya yatırıldı.

Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, kripto varlıklara yönelik vergilendirme tartışmalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Turan, kripto piyasasında vergilendirmenin kaçınılmaz olduğunu ancak yatırımcıları sistem dışına itmeyecek bir model oluşturulması gerektiğini söyledi.

KRİPTO VERGİSİ TARTIŞMALARI GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

Kripto varlıklara yönelik vergi düzenlemeleri son dönemde sektörün en çok konuştuğu başlıklar arasında yer alıyor. İstanbul Blockchain Week 2026 kapsamında Haberler.com sunucusu Melis Yaşar'ın konuğu olan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"VERGİ KONUSUNU DESTEKLİYORUZ"

Kripto varlıklarda vergilendirme sistemine karşı olmadıklarını belirten Turan, finansal sistem içerisinde yer alan hiçbir yatırım aracının vergi mekanizmasından tamamen bağımsız düşünülemeyeceğini ifade etti.

Turan, "Vergi konusunu destekliyoruz. Finans dünyasında regüle olmuş, üzerinden para geçen ve yatırım aracı olarak kullanılan bir yapıda vergi sisteminin entegre olmadığı bir dünya düşünülemez" dedi.

YATIRIMCIYI KORKUTMAYACAK MODEL VURGUSU

Vergi sisteminin oluşturulurken sektörün küresel yapısının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Turan, hem devletin gelir elde edebileceği hem de yatırımcıların sistemden uzaklaşmasına neden olmayacak dengeli bir model oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Turan, kripto piyasasının küresel bir ekosistem olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların farklı ülkelerdeki platformlara kolaylıkla yönelebileceğini söyledi.

"GERİ ÇEKİLEN TASARI YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR"

Daha önce gündeme gelen ve sonrasında geri çekilen vergi düzenlemesine de değinen Turan, konunun tamamen kapanmadığını ifade etti. Sektörün kabul edebileceği daha makul bir zeminde yeni bir düzenleme yapılabileceğini belirten Turan, yakın dönemde vergilendirme konusunda yeni adımlar atılabileceğine yönelik beklentilerini dile getirdi.

Vergi sisteminin oluşturulmasının ardından kripto varlıkların finansal sistem içerisindeki yerinin daha da güçleneceğini söyleyen Turan, düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte sektörün daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com