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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Luke J. Lindberg, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Karadeniz'deki tahıl sevkiyatında düşüş yaşandığını, bu yıl 44 milyon kişinin beslenmesine yetecek yaklaşık 10 milyon ton buğdayın küresel pazarlara ulaşamayabileceğini belirtti.

Lindberg, "Ukrayna'nın barış ve güvenliğinin korunması" başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Karadeniz'in dünya gıda tedariki açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Lindberg, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle bölgedeki saldırıların deniz taşımacılığını ve tahıl ihracatını ciddi şekilde aksattığını söyledi.

Lindberg, Karadeniz'in "dünyanın tahıl ambarı bölgelerinden biri" olduğuna dikkati çekerek, bölgeden yapılan tahıl sevkiyatlarının, özellikle kıtlık riski altındaki Somali ve Yemen gibi ülkelerin gıda ihtiyacının karşılanmasında hayati önem taşıdığını belirtti.

Karadeniz'den gıda sevkiyatlarının önemli ölçüde azaldığı uyarısında bulunan Lindberg, "Ekim ortası itibarıyla, 2025 yılının aynı dönemine göre Boğaz'dan geçen buğday ve mısır gemilerinin sayısı yüzde 63 azaldı." dedi.

Lindberg, "Karadeniz, 2026 yılında 300'den fazla saldırı ve en az 40 ölümle en ölümcül deniz yolu oldu. Sonuç olarak, 44 milyon insanı doyurmaya yetecek yaklaşık 10 milyon ton Rus ve Ukrayna buğdayı bu yıl küresel pazarlara ulaşamayabilir." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde 266 milyon kişinin akut açlık çektiğine dikkati çeken Lindberg, tahıl üretiminde bir sorun bulunmadığını, asıl sorunun tahılın ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılamaması olduğunu belirterek, "Bu bir üretim sorunu değil, siyasi bir sorundur. Tahıl mevcut, ancak ihtiyaç duyan insanlara ulaşmıyor." şeklinde konuştu.

Lindberg, WFP'nin hem Rusya'dan hem de Ukrayna'dan insani amaçlı tahıl sevkiyatlarının gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaya ve taraflar arasında ortak bir anlayışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğunu dile getirerek, BM Güvenlik Konseyi'nden de bu yönde destek istedi.

Kaynak: AA