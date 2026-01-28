Haberler

Volkswagen'in Rusya'daki eski fabrikasında yangın çıktı

Güncelleme:
Alman otomobil şirketi Volkswagen'in Rusya'nın Kaluga'daki eski fabrikasında yangın çıktı. 700 metrekarelik alana yayılan yangında tüm personel tahliye edildi. Yangının çıkış sebebi henüz açıklanmadı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Volkswagen'in Kaluga'daki eski fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangına ilişkin bilgilere yer verildi.

Fabrikadaki yangının 700 metrekarelik alana yayıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, tüm personelin tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangının çıkış sebebine ilişkin detaylara yer verilmedi.

Ukrayna savaşının ardından Volkswagen'in faaliyetlerini durdurduğu fabrikada, 2024'ten bu yana yerli marka otomobiller üretiliyordu.

