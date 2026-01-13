Volkswagen 2025'te Çin'de 2,69 Milyon Otomobil Teslim Etti

HEFEİ, 13 Ocak (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu 2025 yılında Çin pazarında 2,69 milyon araç teslim etti. Bu teslimatlar, şirketin söz konusu dönemdeki küresel teslimatlarının yaklaşık yüzde 30'unu teşkil etti.

Şirketten yapılan açıklamada şirketin geçen yıl Çin'de 2,57 milyon adet akaryakıtlı araç satışı gerçekleştirdiği kaydedildi. Söz konusu dönemde aralarında Audi Q6L e-tron ve AUDI E5 Sportback modellerinin de yer aldığı yeni nesil elektrikli ve akıllı bağlantılı araçlardan oluşan bir dizi modelin pazara sunulduğu da ifade edildi.

2025'te ihracat stratejisini başarıyla hayata geçirdiğini belirten Volkswagen Grubu Çin, Ortadoğu pazarına ilk araç partisini gönderdiklerini ifade etti. Şirket önümüzdeki dönemde daha da genişleteceği ihracat faaliyetlerini Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Ortadoğu, Orta Asya, Latin Amerika ve Afrika gibi pazarlara yaymayı planlıyor.

Volkswagen Grubu 2026 yılında tamamen elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve menzili uzatılmış 20'nin üzerinde modeli Çin pazarına sürmeyi hedefliyor. Bu modeller, gelişmiş batarya ve elektrifikasyon teknolojilerinin yanı sıra akıllı bağlantı ve sürücü destek sistemleriyle donatılacak.