Volkswagen satışları düştü, model sayısını yarıya indirme planı açıkladı

Volkswagen, Cuma günü zayıf satış rakamları açıkladı. Perşembe günü yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından şirket, model sayısını neredeyse yarı yarıya azaltma planlarını duyurmuştu. Satışlar özellikle Çin'de sert düştü.

Wolfsburg merkezli şirket, ikinci çeyrekte grup satışlarının bir önceki yıla göre %8,6 düşüşle 2,1 milyon aracın altına gerilediğini, Çin'deki satışların ise üçte birden fazla düştüğünü bildirdi. CEO Oliver Blume, artan rekabet ve zorlu piyasa koşullarına dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi