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Ticaret Bakanlığı'ndan vize aracılık firmalarının reklamlarına 'durdurma' cezası

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltıcı reklam yapan 6 vize randevu aracılık firmasına 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verdi.

TİCARET Bakanlığı Reklam Kurulu, vize randevu hizmeti sunan 6 aracılık firmasına, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikteki reklamları nedeniyle 3 aya kadar tedbiren 'durdurma' cezası verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Vize randevu hizmeti sunan bazı firmaların, randevu alma sürecine ilişkin olarak internet ortamında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yaptığı iddiaları üzerine, Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından, 6 firma hakkında resen inceleme başlatılmıştı. 11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 370 sayılı Reklam Kurulu toplantısında; tüketicilere yönelik olarak 'vize randevu garantisi, vize garantisi, hızlı başvuru, kesintisiz destek, garanti çözüm, yüzde 100 onay garantisi, hızlı sonuç garantisi' gibi taahhütler içeren reklamlar nedeniyle incelemeye alınan 6 şirkete ilişkin dosyalar değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından, Reklam Kurulu tarafından, söz konusu dosyalara ilişkin nihai karar verilecektir. Ticaret Bakanlığı, her türlü mecrada tüketicileri aldatmaya yönelik ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı inceleme ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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