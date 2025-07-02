Vize Kaymakamı Yangın Zedeleri Ziyaret Etti

Vize Kaymakamı Yangın Zedeleri Ziyaret Etti
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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Hasbuğa köyünde çıkan saman balyası yangını sonrası üretici Ziya Aslan'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve yangının ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındığını söyledi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, saman balyalarının olduğu depoda yangın çıkan üreticiyi ziyaret etti.

Balaban, Hasbuğa köyünde üretici Ziya Aslan'a alanda çıkan yangınla ilgili ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Zarara ilişkin yetkililerden bilgi alan Balaban, üretici Aslan'a geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Balaban, yangının ormanlık alana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğünü ifade ederek, ormanlık ve tarımsal arazilerin bulunduğu alanlarda vatandaşların çok daha dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 600 saman balyası yanmış, bir römork zarar görmüştü.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel
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