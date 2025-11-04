Vize Kaymakamı ve Adalet Komisyonu Başkanı'ndan Ziyaret

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Lüleburgaz Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Fatih Karababa'yı makamında kabul etti.

Balaban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karababa'ya görevinde başarı diledi.

Karababa da çalışmaları hakkında Balaban'a bilgi verdi.

Kaymakam Özderin'den okul ziyareti

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyarette okul binasında incelemede bulunan Özderin, öğretmenlerle bir araya gelerek isteklerini dinledi.

Özderin, daha sonra öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası sona erdi

Vize ilçesinde Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası sona erdi.

Vize Belediyesi, Vize Atatürkçü Düşünce Derneği ve Satranç Federasyonu İl Temsilciliğince 100. Yıl Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvada 14 yaş kategorisinde Mercan Rüzgar Sayın, 10 yaş kategorisinde Tuna Sever, açık kategoride ise İdil Kocaoğlu birinci oldu.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Belediye Başkanı Ercan Özalp, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Zeynep Sultan Adın ve Atatürkçü Düşünce Derneği Vize Şubesi Başkanı Metin Sezgin katıldı.