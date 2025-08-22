Vize Kaymakamı Kemal Balaban'dan Esnaf Ziyareti ve 16. Tarih ve Kültür Festivali Açılışı

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Balaban, ilçede çarşı esnafını ziyaret ederek, esnaflarla bir süre sohbet etti.

İsteklerini dinleyen Balaban, esnaflara bol ve bereketli kazanç diledi.

Vize 16. Tarih ve Kültür Festivali başladı

Vize Belediyesince düzenlenen 16. Tarih ve Kültür Festivali başladı.

Festival kapsamında oluşturulan kortej, belediye binası önünde başlayıp tören alanında sona erdi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp'in Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından Edirne Belediyesi bando ekibi ile halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Törende, festival ateşi yakılıp kurdele kesildi.

Daha sonra Edirne Kent Konseyi Moriz Ritm Grubu, sanatçı Coşkun Sabah ve Özgür Can Çoban sahne aldı.