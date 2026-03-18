Vize Kaymakamı Kemal Balaban, gençlerle iftar programında bir araya geldi.

Balaban, Genlik Merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Ramazan ayında birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının yoğun yaşandığını ifade eden Balaban, gençlerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa, Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp de katıldı.

Dereköy Sınır Kapısı'nı geçen yıl 1 milyon 449 bin yolcu kullandı

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nı geçen yıl 1 milyon 449 bin 181 yolcu kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, Kırklareli'ndeki Dereköy Sınır Kapısı'ndan 2024'te 680 bin 89 yolcu giriş ve çıkış yaptı.

Sınır kapısını 2025 yılında ise 1 milyon 449 bin 181 yolcu kullandı.

Sınır kapısından geçişler son iki yılda artış gösterdi.