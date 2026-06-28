Haberler

Kırklareli'nde yerli yulaf çeşitleri için tarla günü düzenlendi

Kırklareli'nde yerli yulaf çeşitleri için tarla günü düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, yerli ve milli yulaf tohumlarının yaygınlaştırılması amacıyla demonstrasyon alanında hasat yapıldı. Çiftçilere yerli tohumların verim ve direnç özellikleri anlatıldı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, tarımda yerli ve milli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yulaf hasadı yapılarak tarla günü gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, yerli yulaf çeşitlerinin gelişimini ve verimini bölge çiftçisine uygulamalı olarak göstermek için demonstrasyon alanı kuruldu.

Bu kapsamda, çiftçi Erkan İmer'e ait tarlada oluşturulan alanda hasat heyecanı yaşandı. Düzenlenen etkinlikte, ekimi yapılan yerli ve milli yulaf çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi.

Etkinlikte üreticilere, yerli tohumların bölge iklimi ve toprak yapısına sağladığı uyum, hastalıklara karşı gösterdiği direnç ve yüksek verim potansiyeli hakkında teknik bilgi verildi.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi

Dost sanmakla büyük hata yaptı! Son anları kamerada
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı! Bir anda yere yığıldı

Ünlü şarkıcı sahnede bir anda nefessiz kalıp yere yığıldı
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Yatsı namazı öncesi cami kana bulandı! Hayatını kaybedenler var
Faruk Turgut'un sözleri Can Yaman'ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez

Eski yapımcısına ateş püskürdü: Senin bütçen benim kaşeme yetmez
Taksicinin 300 dolarlık 'turist oyunu' müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı

Bak sen şu işe! İngilizce konuşan müşteriye taksiciden akılalmaz tuzak
Avusturya, 90+6'da attığı golle Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu devam ettirdi

Yok böyle maç! 90+6'da attıkları golle elenmekten son anda kurtuldular