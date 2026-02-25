Virginia Valisi Spanberger, Trump'ın "Birliğin Durumu" konuşmasına Demokratları temsilen yanıt verdi Açıklaması

ABD'de Virginia Valisi Abigail Spanberger, Donald Trump yönetiminin izlediği politikalara tepki göstererek, ABD Başkanı'nın ekonomik gücü ve teknolojik üstünlüğü "Rusya'ya kaptırmaya", Çin'e ve Rusya'ya "boyun eğmeye" ve İran ile savaş planları yapmaya devam ettiğini söyledi.

Spanberger, Trump'ın Kongredeki ortak oturumda yaptığı geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasına karşı Demokrat Partinin yanıtını vermek üzere konuştu.

Trump'ın politikalarının "sıradan Amerikalılara" zarar verdiğini, kendisine ve müttefiklerine yarar sağladığını savunan Spanberger, "(Trump) Kendini, ailesini ve arkadaşlarını zenginleştiriyor. Yolsuzluğun boyutu eşi benzeri görülmemiş düzeyde." dedi.

Spanberger, yönetimi Jeffrey Epstein dosyalarını örtbas etmekle ve Trump'ı "pervasız" şekilde tarife uygulamakla eleştirerek, bu tür eylemlerin bedelini ABD'lilerin ödediğini dile getirdi.

ABD Başkanı'nın yeni tarife uygulamasına hazırlandığını, Kongredeki Cumhuriyetçilerin Trump'ı durdurmak için anayasal yetkilerini kullanmaya isteksiz olduğuna dikkati çeken Spanberger, "Hayatlarınızı daha da zorlaştırıyorlar." diye konuştu.

Spanberger, "Bu gece Trump kendi başarılarından bahsederken, ekonomik gücü ve teknolojik üstünlüğü Rusya'ya kaptırmaya, Çin'e ve bir Rus diktatöre boyun eğmeye ve İran ile savaş planları yapmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Trump'ın ABD'lileri ülke içinde ve dışında güvende tutmak için çalışıp çalışmadığını soran Spanberger, "Hepimiz biliyoruz ki bunun cevabı hayır." diye konuştu.

Spanberger, ABD Başkanı'nın ülkenin acil sorunlarına gerçek çözümler üretmediğini vurgulayarak, "(Trump) Bizi bölmeye çalışıyor. Bizi öfkelendirmeye, birbirimize düşman etmeye, komşuyu komşuya karşı kışkırtmaya çalışıyor." dedi.