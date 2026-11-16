Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Viranşehir Kaymakamı Ülkü, Aslanbaba'da pamuk hasadı yapan çiftçilerle görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, Aslanbaba Mahallesi'ndeki pamuk tarlalarını ziyaret ederek hasat yapan çiftçilerle görüştü. Ülkü, hasadın verimli ve bereketli geçmesini temenni ederek üreticilere kolaylıklar diledi.

Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, pamuk hasadını sürdüren çiftçileri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Ülkü, Aslanbaba Mahallesi'ndeki pamuk tarlalarını ziyaret ederek hasat yapan çiftçilerle görüştü.

Hasadın verimli ve bereketli geçmesini temenni eden Ülkü, üreticilere kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA
Ufuk Beydemir'den sevenlerine endişelendiren haber! Bebeği beklenenden erken doğacak

Ünlü şarkıcı apar topar Hollanda'ya uçtu! Sevenlerinden dua istedi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Narkotik köpeği Dangal yine iş başında! Kamyondan uyuşturucu çıktı

Şüphe üzerine durdurulan kamyondan çıkana bakın
Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu

Ünlü oyuncu 30 bin TL kira alıyordu! Mahkemeden çıkan karar şaşırttı
Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda

Sağanak, kar ve fırtına birden geliyor! İstanbul için tarih verildi
Millilerimiz '0' çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak28

"0" çektik ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
Şeflerden geçer not alamadı! Nurten'in MasterChef hayali sona erdi

MasterChef'te beklenmedik veda! Danilo Şef'ten özür diledi
Emel Sayın'dan unutulmaz gece! 4 bin kişi şarkılarına eşlik etti

Yeşilçam'ın Mavi Boncuğu'ndan unutulmaz gece! 4 bin kişi eşlik etti
Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti13

Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu taraflar için kötü bitti