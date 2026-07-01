Coca Cola'nın Şanlıurfa Viranşehir'deki Ges Projesine "Çed Olumlu" Kararı

Haber: Buse ÖZBEY

(ŞANLIURFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coca-Cola İçecek AŞ tarafından Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılması planlanan güneş enerji santrali (GES) projesi için "ÇED Olumlu" kararı verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onay verdiği proje kapsamında Viranşehir ilçesine bağlı Sözeri Mahallesi'nde 31,71 hektarlık alanda kurulacak GES'in yaklaşık 330,8 milyon lira yatırım bedeline sahip olduğu belirtildi. İnşaatının 6 ayda tamamlanması planlanan tesisin 30 yıl işletilmesi öngörülüyor.

YERLEŞİM YERİNE KUŞ UÇUŞU 800 METRE UZAKLIKTA

ÇED raporunda, proje sahasının Şanlıurfa kent merkezinin yaklaşık 78 kilometre doğusunda, Viranşehir ilçe merkezinin ise yaklaşık 13 kilometre güneybatısında yer aldığı belirtildi. Proje alanına en yakın yerleşim birimlerinin Sözeri Mahallesi'nde bulunduğu, en yakın yapıların sahaya kuş uçuşu yaklaşık 800 ve 900 metre mesafede olduğu kaydedildi.

PROJE ALANI İÇİNDE ÇAYIR-MERA VE TARIM ARAZİLERİ BULUNUYOR

Raporda, proje alanında çayır-mera ve tarım arazilerinin bulunduğu belirtilirken, faaliyet kapsamında ilgili çevre mevzuatı hükümlerine uyulacağı, gerekli çevresel tedbirlerin ve diğer kurum izinlerinin ÇED kararından bağımsız olarak alınacağı ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü de proje alanının 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle tarım dışı kullanım izinlerinin alınması gerektiğini, "ÇED kararı"nın diğer yasal izinlerin yerine geçmediğini bildirdi.

ÇALIŞMALARLA BİTKİLER OLUMSUZ ETKİLENECEK

Raporda, inşaat çalışmaları sırasında oluşabilecek tozun çevredeki tarım alanlarında bulunan bitkilerin fotosentez ve solunum faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği, bunun da bitkilerde solma ve ilerleyen süreçte ölümlere neden olabileceği uyarısında bulunuldu. Bu etkinin azaltılması amacıyla çalışma sahasında sulama yapılacağı, nakliye yollarının ıslatılacağı, araçlar için hız sınırı uygulanacağı ve gerekli durumlarda rüzgar kesici önlemlerin alınacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA