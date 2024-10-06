Viranşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 85 Cep Telefonu ve 5 Bin 400 Paket Sigara Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 85 cep telefonu ve 5 bin 400 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 85 cep telefonu ve 5 bin 400 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 85 cep telefonu ve 5 bin 400 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.