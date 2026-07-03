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Vietnam, Yılın İlk Yarısında 12,3 Milyon Yabancı Turisti Ağırladı

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Vietnam Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, 2026’nın ilk altı ayında ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 artarak yaklaşık 12,3 milyona ulaştı.

HANOİ, 3 Temmuz (Xinhua) -- Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki Batı Gölü kıyısında bulunan tapınağı ziyaret eden turistler, 3 Temmuz 2026.

Vietnam Ulusal İstatistik Ofisi'nin cuma günü açıkladığı verilere göre, 2026 yılının ilk altı ayında Vietnam'ı ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 artarak yaklaşık 12,3 milyona ulaştı. (Fotoğraf: Tran Kien/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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