Vietjet, 20 Yeni Airbus Uçağı Alacak

Vietjet, 20 Yeni Airbus Uçağı Alacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vietnam merkezli Vietjet havayolu şirketi, Asya-Pasifik ve Avrupa hatlarını genişletmek amacıyla 20 adet Airbus A330-900 tipi uçak satın almak için anlaşma imzaladı.

HANOİ, 26 Mayıs (Xinhua) -- Düşük maliyetli uçuşlar sunan, Vietnam merkezli Vietjet havayolu şirketi, 20 adet daha Airbus A330-900 tipi geniş gövdeli uçak satın almak üzere yeni bir anlaşma imzaladı.

Hükümetin basın ve iletişim ajansı, pazartesi günü imzalanan anlaşma çerçevesinde alınacak yeni uçakların, Vietjet'in Asya-Pasifik bölgesinde yüksek kapasiteli rotalarını genişletme ve Avrupa'ya uzun mesafeli hizmetler başlatma planlarına yönelik kullanılacağını belirtti.

Anlaşma, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyareti sırasında Vietnamlı ve Fransız işletmeler arasında gerçekleştirilmesi beklenen geniş kapsamlı ekonomik işbirliği kapsamında imzalandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ne olacak?

Dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ne olacak?
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gidecek mi kalacak mı? Osimhen son kararını başkana iletti

Anlaşma tamam gibi! Son kararını başkana iletti
Gazeteci olmak istedi, Türk müziğine damga vurdu! İlhan Şeşen'e veda

İlhan Şeşen'in en büyük hayali vefatından sonra gündeme geldi
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü

Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü
Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor

Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor
ABD'de her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor

Ülkede her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle ölüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.