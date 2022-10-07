Video: Fransız Aktivist: Ortak Geleceğe Sahip Bir Topluluk Ruhu Zorlukların Ortasında Dünyaya İlham Veriyor

Fransız sendika aktivisti ve yazar Jean-Pierre Page, Xinhua'ya yakın zamanda verdiği demeçte, Çin'in insanlığın ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına yönelik teklifinin zorluklarla mücadelede dünyaya ilham verdiğini söyledi.

JEAN-PIERRE PAGE, Fransız sendika aktivisti, yazar:

"Bugün dünya, insanlığın geleceğini etkileyecek büyük değişimlerle karşı karşıya. Ekonomik ve sosyo-politik zorluklar, enerji, gıda, demokratik ve kültürel zorluklar önemli boyutlara ulaştı. Ayrıca kimse bu sorunları tek başına çözebileceğini ileri süremez. Bu imkansız. Bizler, bu nedenle enerjimizi, iyi niyetimizi ve deneyimlerimizi biraraya getirip paylaşmalıyız. Bunları birbirimize karşı gelerek yapamayız. (Ortak geleceği olan) yeni bir topluluk inşası birlikte yapılmalıdır.

Karşılıklı saygı yoksa, yeni uluslararası ilişkileri ortak geleceği olan bir topluluk olarak tasavvur edemeyiz.

(Çin'in) önerisi, uluslararası durumu şu anda olduğu gibi somut bir şekilde ele aldığı için büyük ilgi görüyor. Bu öneri somut bir soruna somut bir yanıttır. Bugün dünyadaki insanların büyük çoğunluğunun temel sorunu kalkınma sorunudur. Özellikle Afrika'da, Latin Amerika'da, Asya'da ve burada kendi vatanımızda da gelişmek için saygı ve eşit temeller üzerine kurulabilecek daha büyük işbirliğine ihtiyacımız var. Hepimizin insanlığın gelişimine, insanlığın karşı karşıya olduğu zorluklara verilecek yanıta katkısı olabilir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Paris'ten bildiriyor.