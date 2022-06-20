Video: Çin'in En Büyük Tuz Gölünün Yeşil Gelişimi Verimliliği Artırmaya Yardımcı Oluyor

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinin Qaidam Havzası'nda bulunan Chaerhan Tuz Gölü, ülkenin en büyük tuz gölü olma özelliğini taşıyor.

Göl, potasyum ve magnezyumun da aralarında olduğu doğal kaynaklar açısından zengin.

Göl yeşil gelişim yoluyla yılda 8 milyon ton potasyum klorür, 110.000 ton lityum karbonat ve 1,69 milyon ton endüstriyel tuz üretebiliyor.

Bölgenin potasyumlu gübre endüstrisi dünyada başı çekiyor.

LİU WANPİNG, Qinghai Tuz Gölü Endüstrisi Limited Şirketi'nin Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdür Yardımcısı:

"Chaerhan Tuz Gölü, ülkedeki en büyük çözünür potasyum-magnezyum tuz madeni. Göl, kanıtlanmış olarak 60 milyar tonu geçen çeşitli tuz kaynakları yataklarına sahip."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xining şehrinden bildiriyor.

Xinhua / Güncel