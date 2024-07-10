Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Karpuz Üreticilerini Ziyaret Etti

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, karpuz üreticilerini pazar tezgahlarında ziyaret ederek bol kazanç diledi.

Vezirköprü'de yerli karpuz, pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Karpuz üreticileri, kendi ürettiği karpuzu tezgaha koyarak satışa sunuyor.

Pazarda karpuz satanları ziyaret eden Kaya, Karacaören Mahallesi'ndeki çiftçilerden Tuncay Öztürk ve Ensar Öztürk'ün kendi ürettikleri yerli karpuzları pazara indirdiklerini belirterek, "Biz de ziyaretlerinde bulunduk. Rabb'imden bol, bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

Karpuz üreticisi Tuncay Öztürk de Kaya'nın ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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