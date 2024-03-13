Vezirköprü Ormanlarında Silvikültürel Müdahale Esasları Eğitimi Verildi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde orman zenginliğinin korunması amacıyla Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Vezirköprü Ormanlarında Silvikültürel Müdahale Esasları Eğitimi düzenlendi. Eğitimde, ilk aralama, sıklık bakımı, gençlik bakımı, budama, hazırlık kesimi, tohumlama kesimi, ışık kesimi ve boşaltma kesimleri konularında uygulamalı eğitim verildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde orman zenginliğinin korunması amacıyla Amasya Orman Bölge Müdürlüğünce "Vezirköprü Ormanlarında Silvikültürel (planlı ormancılık) Müdahale Esasları Eğitimi" yapıldı.
Amasya Orman Bölge Müdürlüğünce hizmet içi eğitim programı kapsamında Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü personeline ilk aralama, sıklık bakımı, gençlik bakımı, budama, hazırlık kesimi, tohumlama kesimi, ışık kesimi ve boşaltma kesimleri hakkında uygulamalı eğitim verildi.
Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Rıdvan Kalelioğlu, yönetimindeki eğitimde, Silvikültür Şube Müdürü Abdulkadir Ortataş, Orman İdare ve Planlama Şube Müdürü Şamil Yağlıoğlu, bilgi ve tecrübelerini Vezirköprü Orman İşletme müdürlüğü teknik personellerine aktardı.