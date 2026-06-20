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Vezirköprü Taşıyıcılar Kooperatifi Mali Genel Kurulu yapıldı

Vezirköprü Taşıyıcılar Kooperatifi Mali Genel Kurulu yapıldı
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S.S. Vezirköprü Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin olağan mali genel kurul toplantısı, Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda faaliyet ve bilanço raporları kabul edilirken, mevcut başkan Hüseyin Kaya ve yönetim kurulu ibra edildi.

S.S. Vezirköprü Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda kooperatifin faaliyet raporu ile gelir-gider ve bilanço raporları okunarak üyelerin değerlendirmesine sunuldu. Yapılan görüşmelerin ardından raporlar oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurulda ayrıca yeni döneme ilişkin hazırlanan tahmini bütçe de üyelerin onayına sunularak kabul edildi.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada mevcut başkan Hüseyin Kaya ve yönetim kurulu mali ve idari açıdan ibra edildi.

Genel kurul, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
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