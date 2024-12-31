Üye Girişi
Haberler
İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
İsrail'in kalbini gece yarısı balistik füzeyle vurdular
Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
Türk vatandaşı Tuğgeneral oldu, yeni ordu ilk hedefini duyurdu
Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
Telefon sahipleri dikkat! Yarından itibaren dev zam geliyor
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Nusrettin Demir öldürüldü

Vezirköprü'de 'Spora İlk Adım' Projesi Uygulanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü' çerçevesinde 4. sınıflarda uygulanmaya başlanan 'Spora İlk Adım' projesini inceledi. Proje ile öğrencilere çeşitli spor dallarında eğitim veriliyor.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla imzalanan "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü" ile 4. sınıflarda uygulanmaya başlanan "Spora İlk Adım" projesi kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Vezirköprü'de Zeki Cevher İlkokulunu ziyaret eden Kaya, proje hakkında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar'dan bilgi aldı.

Vezirköprü'nün spor altyapısına önemli katkılarda bulunarak, geleceğin başarılı sporcularının bu şehirden çıkmasını hedeflediklerini belirten Uyar, "Spor, bireylerin özgüven kazanmalarına, ekip çalışmasına ve sorumluluk bilinci kazanmalarına büyük katkı sağlıyor. Bakanlığımız tarafından hazırlanan proje kapsamında çocuklarımızın sadece fiziksel gelişimi değil, aynı zamanda mental gelişimleri de destekleniyor. Amacımız sağlıklı ve sportif bir nesil yetiştirmek. Projenin uygulanmasında Bakanlığımız başta olmak üzere İl Müdürlüğümüz ve Kaymakamımıza destekleri için teşekkür ederiz." dedi.

Proje çerçevesinde Vezirköprü ilçe merkezindeki ilkokullarda uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde öğrencilere futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, atletizm ve jimnastik gibi çeşitli spor dallarında eğitimler veriliyor.

Kaymakam Kaya'ya ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erkan Ulaşır ve Okul Müdürü Şadi Baş eşlik etti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
img

4 dakikada mevsim değişikliği! Girerken yaz, çıkarken kış
img

Esma Esad ölüme terk edildi
img

Ufacık serada üretiyor, ayda 660 bin TL kazanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
İhbara giden polis korkunç manzarayla karşılaştı
Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Gassallar ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
Kesilecek miktarı duyanlar hesaplarını kapatıyor
Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
Şara'dan çarpıcı "Türkiye" açıklaması: Eğer Şam'ı devirmeseydik...
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay
Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
Akaryakıtla ilgili kritik karar! Devlet, 12 milyar TL'ye çizik attı

Son Dakika Haberleri

31 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 31 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Regaib Kandili duası nasıl yapılır? Regaib Kandili'nde zikir nasıl çekilir? Az önce deprem mi oldu? 31 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2025 yarışmacıları kim? YENİ YIL MESAJLARI RESİMLİ! 2025 Hoş geldin sözleri… Regaib Namazı nasıl kılınır? Regaib Namazı kaç rekât kılınır? Regaib Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Regaib Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Bugün kandil mi? Regaib Kandili 2025 ne zaman, hangi gün? YENİ YIL HEDİYE ÖNERİLERİ 2025! En güzel ve en anlamlı kadın/erkek yılbaşı hediye fikirleri… BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.