Vezirköprü SYDV'den 2025 yılında 132 milyon 157 bin lira sosyal yardım

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından geçen yıl ihtiyaç sahiplerine 132 milyon 157 bin 502 lira sosyal yardımda bulunuldu. Yardımlar yaşlı aylıkları, engelli aylıkları ve kömür yardımları gibi alanlarda yoğunlaştı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nde "kimse kimsesiz değil" anlayışıyla hareket edildiği vurgulanarak, sosyal devlet ilkesi doğrultusunda yardımların devam edeceği aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına desteklerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, "Geçen yıl ihtiyaç sahiplerine 132 milyon 157 bin 502 lira sosyal yardımda bulunuldu. Yardımlar arasında en yüksek payı yaşlı aylıkları, engelli aylıkları ve kömür yardımları oluşturdu. Sosyal yardımlar önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürülecek." ifadesine yer verildi.

