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Vezirköprü'de orman köylülerine 7 milyon lira destek

Vezirköprü'de orman köylülerine 7 milyon lira destek
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Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, 2026 yılı ORKÖY sosyal ve ekonomik kredilendirme programı kapsamında orman köylülerine 7 milyon lira destek sağlandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 2026 yılı ORKÖY sosyal ve ekonomik kredilendirme programı kapsamında orman köylülerine 7 milyon lira destek sağlandı.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen törende, destekten yararlanan hak sahiplerine 1 traktör, 15 tambur ve 4 süt sığırcılığı ekipmanı teslim edildi.

Program kapsamında orman köylülerinin ekonomik faaliyetlerinin desteklenmesi ve üretim kapasitelerinin artırılması amacıyla çeşitli projeler de hayata geçirildi.

Törene Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Belediye Başkanı Murat Gül, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, ORKÖY Şube Müdürü Emin Pehlivan, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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