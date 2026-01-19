Haberler

Vezirköprü'de fırınlara yönelik denetim yapıldı

Vezirköprü'de fırınlara yönelik denetim yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde zabıta ekipleri, fırınları denetleyerek ekmek ve unlu mamullerin gramajlarını, fiyat tarifelerine uygunluğunu, hijyen şartlarını ve ruhsat durumlarını kontrol etti. Denetimler, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde zabıta ekipleri, fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, ekmek ve unlu mamullerin gramajları, fiyat tarifelerine uygunluğu, hijyen şartları ile iş yerlerinin ruhsat durumları kontrol edildi.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül'ün talimatıyla gerçekleştirilen denetimlerin, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Denetimler sırasında mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen fırınlara yasal işlem uygulandı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de arılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tişrin Barajı'nın altında SDG'ye ait mühimmat deposu bulundu

Burası cephe değil baraj! Teröristler bakın ardında neler bırakmış
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Atletico Madrid talip oldu! Fenerbahçe'de yedinci ayrılık yolda

Atletico Madrid talip oldu! Yedinci ayrılık yolda
Tişrin Barajı'nın altında SDG'ye ait mühimmat deposu bulundu

Burası cephe değil baraj! Teröristler bakın ardında neler bırakmış
Reddedilemez diyerek duyuruldu: Orkun Kökçü'ye devasa teklif

Reddedilemez diyerek duyuruldu: Orkun'a devasa teklif
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Servetine servet katacak